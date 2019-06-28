Утвержден список животных, которых нельзя содержать дома

24 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
екатеринбургский зоопарк, дальневосточные леопарды (2018) | Фото: Екатеринбургский зоопарк

Утвержден список животных, которых нельзя содержать дома

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных. Постановление опубликовано на сайте правительства. Ранее в Госдуме попросили кабмин ускориться с принятием этого документа.

Так, устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев. Уточняется, что это крупные хищные животные, а также ядовитые животные.

Также под запрет попали животные, чья естественная среда обитания значительно отличается от условий содержания, которыми могут обеспечить их хозяева.

При этом, если животное из данного списка приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца.

Запрет не распространяется на зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы.

При этом оговаривается, что установлены "отдельные случаи", при которых содержать таких животных все же можно. Но об этом необходимо сообщить в территориальный орган Росприроднадзора.

Список животных, запрещенных к содержанию, утвержден как подзаконный акт к принятому в 2018 году долгожданному закону об ответственном обращении с животными.

Ранее список запрещенных к содержанию в квартирах животных не устроил ряд зоозащитников. Они пояснили, что в нем указаны звери и птицы, которых уже защищают статьи о защите краснокнижных животных Уголовного кодекса. Принятый Госдумой закон, таким образом, снизит ответственность за обращение с редкими видами.

По-прежнему непроработанным остается вопрос о том, куда отправятся конфискованные из квартир "запрещенные животные".

Активист "Альянса защитников животных" Юрий Корецких попросил законодателей исключить попадание таких животных в охотхозяйства.

Сообщалось, что перечень животных, запрещенных к содержанию в квартирах в многоквартирных домах, а именно диких животных или собак потенциально опасных пород, был скорректирован с учетом мнения экспертов.

В декабре прошлого года Госдума в окончательном чтении приняла закон об ответственном обращении с животными, который общественность просила восемь лет. Нижняя палата парламента обязала Правительство в течение 180 дней подготовить все необходимые подзаконные акты.

Срок истекает в конце июня, а документы до сих пор не готовы, отмечал ранее депутат Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что министерства должны ускориться с принятием актов, поскольку Госдума не намерена продлевать сроки их ожидания.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Утвержден список животных, которых нельзя содержать дома

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: животные, список запрещенных животных



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.06.2019 11:35 Мск Закон о защите животных "спит": Госдума потребовала от чиновников поторопиться с подзаконными актами
Ранее 19.12.2018 18:44 Мск Госдума запретила живодерство
Ранее 18.12.2018 19:15 Мск Спустя 8 лет. Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете живодерства
Ранее 05.10.2018 12:10 Мск Волокита и интересы владельцев "конвейеров смерти": Бурматов рассказал, почему стопорится закон о защите животных
Ранее 04.10.2018 15:27 Мск Собак пускают на шаурму и сжигают заживо: от Госдумы потребовали принять закон об ответственном обращении с животными
Ранее 25.01.2018 14:43 Мск "Ребята, которые за этим стоят, должны садиться лет на 5": Ссылки на живодерские ресурсы направили в Генпрокуратуру и МВД
Ранее 21.12.2017 07:43 Мск Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за живодерство
Ранее 14.12.2017 13:27 Мск "Статья начнет работать": зоозащитники оценили принятый закон об ужесточении наказания для живодеров
Ранее 13.12.2017 14:48 Мск "Закон принят": Госдума официально признала животных существами, испытывающими страдания и боль
Ранее 08.12.2017 13:36 Мск "Надо устранять пробелы в основном законе": Госдума отклонила поправки в антиживодерский закон, делающие его "рабочим"
Ранее 06.12.2017 11:40 Мск "Статья сможет стать рабочей": депутаты Госдумы предложили поправки в законопроект об ужесточении наказания для живодеров
Ранее 02.12.2017 12:58 Мск Законопроект о жестоком обращении с животными не коснется Курбан-байрама
Ранее 29.11.2017 12:40 Мск Догхантеры могут попасть под статью о жестоком обращении с животными: "Им будет грозить реальный тюремный срок"
Ранее 24.11.2017 10:08 Мск "Это отвлекающий маневр": зоозащитники раскритиковали поправки в УК РФ, ужесточающие наказание для живодеров
Ранее 23.11.2017 10:58 Мск Живодерам – до пяти лет тюрьмы: Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными
Ранее 15.11.2017 15:48 Мск МВД: За последние три года только шесть живодеров попали за решетку
Ранее 09.11.2017 07:40 Мск В Госдуму внесен законопроект о реальных сроках заключения для живодеров
Ранее 09.10.2017 13:15 Мск "Животных роняют, бросают, на них наступают": президент "Ассоциации зоозащиты" поддержала запрет контактных зоопарков - "конвейеров смерти"
Ранее 09.10.2017 10:59 Мск "Закон в высокой степени принятия": в Госдуме предложили запретить контактные зоопарки
Ранее 18.09.2017 16:02 Мск "Закон нужен сейчас!" Госдуму просят остановить "руку, занесенную для убийства" животных
Ранее 18.09.2017 05:09 Мск В Челябинской области по факту избиения собаки заведено уголовное дело
Ранее 16.09.2017 16:04 Мск В Тюмени прошел митинг в поддержку "антиживодерского" закона: собрано порядка 200 подписей
Ранее 06.09.2017 16:10 Мск "Расчленение, сожжение, повешение": в Общественной палате перечислили проделки живодеров, которые "не существуют" для силовиков
Ранее 06.09.2017 11:30 Мск В Тюмени пройдут митинги в поддержку "антиживодерского" закона
Ранее 19.07.2017 16:10 Мск Документ "захлебнулся": в Госдуме обсудили причины переноса законопроекта о защите животных
Ранее 12.07.2017 10:39 Мск "Уже 6 лет не можем разобраться с кошками и собаками!" Правительство отложило принятие закона о защите животных до осени
Ранее 13.06.2017 19:46 Мск В Административный кодекс внесут поправки об ответственности за жестокое обращение с животными

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров