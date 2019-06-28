Утвержден список животных, которых нельзя содержать дома

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных. Постановление опубликовано на сайте правительства. Ранее в Госдуме попросили кабмин ускориться с принятием этого документа.

Так, устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев. Уточняется, что это крупные хищные животные, а также ядовитые животные.

Также под запрет попали животные, чья естественная среда обитания значительно отличается от условий содержания, которыми могут обеспечить их хозяева.

При этом, если животное из данного списка приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца.

Запрет не распространяется на зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы.

При этом оговаривается, что установлены "отдельные случаи", при которых содержать таких животных все же можно. Но об этом необходимо сообщить в территориальный орган Росприроднадзора.

Список животных, запрещенных к содержанию, утвержден как подзаконный акт к принятому в 2018 году долгожданному закону об ответственном обращении с животными.

Ранее список запрещенных к содержанию в квартирах животных не устроил ряд зоозащитников. Они пояснили, что в нем указаны звери и птицы, которых уже защищают статьи о защите краснокнижных животных Уголовного кодекса. Принятый Госдумой закон, таким образом, снизит ответственность за обращение с редкими видами.

По-прежнему непроработанным остается вопрос о том, куда отправятся конфискованные из квартир "запрещенные животные".

Активист "Альянса защитников животных" Юрий Корецких попросил законодателей исключить попадание таких животных в охотхозяйства.

Сообщалось, что перечень животных, запрещенных к содержанию в квартирах в многоквартирных домах, а именно диких животных или собак потенциально опасных пород, был скорректирован с учетом мнения экспертов.

В декабре прошлого года Госдума в окончательном чтении приняла закон об ответственном обращении с животными, который общественность просила восемь лет. Нижняя палата парламента обязала Правительство в течение 180 дней подготовить все необходимые подзаконные акты.

Срок истекает в конце июня, а документы до сих пор не готовы, отмечал ранее депутат Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что министерства должны ускориться с принятием актов, поскольку Госдума не намерена продлевать сроки их ожидания.