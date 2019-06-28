Промышленники возрождают русский реализм: стартовал второй сезон фестиваля "Время, вперед!"

Промышленники сформулировали художникам России социальный заказ – изобразить человека труда и мощь современного производства. Стартовал второй сезон фестиваля позитивного идейного искусства "Время, вперед!", цель которого – привлечь внимание общества к теме созидательного труда, потенциалу аграрной и индустриальной сфер и важности современных промышленных профессий. Идейный вдохновитель фестиваля, председатель Совета директоров ОАО "Ростсельмаш" Константин Бабкин рассказал, для чего с виду далеким от искусства промышленникам потребовалось возрождение русского реализма XX века. Подробности – в материале Накануне.RU.

Второй сезон фестиваля "Время, вперед!" стартовал 1 июня 2019 г. и продлится ровно год, в течение которого российские художники, графики и скульпторы могут представить на конкурс свои работы. Общий призовой фонд второго сезона составляет 2 млн руб. В первом сезоне более 200 российских художников посетили 25 промышленных предприятий в различных регионах страны и выставили 422 картины для участия в проекте.

Идейный вдохновитель фестиваля – известный промышленник, председатель Совета директоров ОАО "Ростсельмаш" Константин Бабкин пояснил на пресс-конференции, почему он, человек с техническим образованием, загорелся идеей возродить русский реализм в живописи.

"Русский реализм ХХ века оказался особо близким для меня видом искусства. Нестеров, Стожаров, Попков – на их картины смотришь сегодня и видишь, что их герои стремятся куда-то, чего-то хотят, чем-то страдают и чего-то добиваются. В каждом отдельном произведении искусства и в течении русского реализма видны движение, прогресс, эти картины можно смотреть подолгу и открывать для себя новые эмоции и мысли людей", – рассказал Константин Бабкин.

Дом и офис известного промышленника давно украшены картинами в духе соцреализма. Со временем Константин Бабкин осознал, что с 1980-х годов движение сошло на нет. Тогда и возникла идея дать направлению новую жизнь.

"Живопись, созданная в России после этого периода, перестала меня задевать, я перестал видеть в ней прошлое, настоящее и будущее. Но сегодня ведь мы тоже существуем, добиваемся для себя и общества какого-то будущего? У нас же тоже есть свои мысли и идеи! Год назад я обратился к коллегам с предложением возродить из небытия движение русского реализма – провести конкурс живописи на тему производственного труда", – пояснил руководитель "Ростсельмаша".

Фестиваль "Время, вперед!" признан привлечь внимание общества к важности рабочих профессий.

"Мы мечтаем, чтобы современные художники и их творчество прославляли население России, их труд и стремление к развитию и созиданию. Показать людей труда очень важно, потому что по этим картинам потомки будут судить о сегодняшнем времени. Мы оставим отпечаток нашего времени в будущем. После того, как Правительство нам поднимет налоги и кредитные ставки и совсем убьет промышленность, по крайней мере, останутся произведения искусства, и потомки будут судить о нас по ним", – убежден Константин Бабкин.

Фестиваль идейного искусства – это противопоставление преобладающему сегодня абсурду и гламуру, заметил председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

По мере проведения фестиваля организаторы получили отклик от художников со всей России. Счет пошел на сотни картин.

"Когда мы подводили итоги первого сезона, я обратил внимание, сколько радости в глазах у молодых художников. Эти картины показывают – наша страна талантлива, нам нет необходимости что-то заимствовать", – сказал он.

В этом году конкурс будет расширен. Еще больше заводов выразили готовность показать художникам процесс производства и труд современных рабочих в действии. Конкурс уже приобрел большую известность, прошло несколько выставок в российских городах. Есть предложение показать выставку картин во Франции и Китае.

Помимо конкурса картин, стартует и конкурс памятников погибшим предприятиям, задача которого – привлечь внимание общества к заводам, закрытым в результате сложной экономической ситуации.

Константин Бабкин пояснил, что это отсыл к памятнику погибшим кораблям в Севастополе. В столице Крыма, напомнил он, за последние десятилетия закрылось более 75 тыс. заводов.

"В этом памятнике есть и печаль, ведь корабли, на которых Россия одерживала победы, затоплены, но есть и свет, ведь они сыграли роль в обороне города и на основе этих кораблей был потом воссоздан флот. Памятник погибшим заводам подвести черту периоду, когда мы убивали заводы, и подвести нас всех к созданию новой сильной промышленности, новой сильной державе", – добавил промышленник.

Не исключено, что в дальнейшем будет с той же целью объявлен конкурс на создание памятника "жертвам либеральных реформ", грустно пошутил Константин Бабкин.

Первый этап конкурса памятников продлится до 11 августа 2019 г. Призовой фонд составляет 250 тыс. руб.

Заслуженные художники России поддержали идею фестиваля "Время, вперед!". По словам заместителя председателя московского отделения Союза художников Елены Чернышевой, направление соцреализма вышло из моды, а главное культурное ведомство страны не пытается его возродить.

"Министерство культуры вообще не проявляет себя в этом направлении. В московском отделении Союза художников есть художники, которые могут рисовать в стиле реализма, но это не приветствуется и никогда не отмечается на выставке. Это не в чести. Дай бог, это возродится", – сказала заслуженный художник.

Первый заместитель московского Союза художников Петр Радимов добавил, что у современных художников нет социального заказа на соцреализм. Фестиваль "Время, вперед!" создает его.

Искусствовед Мария Буланова поблагодарила промышленников за фестиваль и поддержку художников. "Ваша позиция меня, как искусствоведа и как человека, который встречается с меценатами и коллекционерами, приводит в восхищение. Жизнь творческого человека тяжела, огромное вам спасибо за поддержку художников!" – сказала она.

Для многих художников становится приятным открытием оснащение современных заводов, добавила директор ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова. В этом сезоне еще больше предприятий, входящих в ассоциацию, готовы принять у себя живописцев и продемонстрировать труд современного человека труда, подчеркнула она.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке РАН, МГАХИ им. Сурикова, Ассоциации "Росспецмаш", МСХ, СХР, F.I.L.A. Russia (ООО "Фила Статионари").