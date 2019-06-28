Apple покидает главный дизайнер, при котором были созданы все iPhone и Mac

Главный дизайнер Apple, при котором были созданы iPhone и Mac, покидает компанию, чтобы создать свою собственную.

Производитель гаджетов объявил о расставании с 52-летним Джонни Айвом. На фоне этой новости акции Apple упали на 1% на бирже.

Айв считается ключевым сотрудником корпорации, ответственным за промышленный дизайн и, в конечном итоге, за внешний вид всех основных продуктов Apple. Он работал в компании более 20 лет.

По данным Financial Times, он собирается открыть свой собственный дизайнерский бизнес под брендом LoveFrom вместе с давним другом и коллегой-дизайнером Марком Ньюсоном. Apple будет их клиентом, сообщили в корпорации.