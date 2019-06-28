Журналисты федерального телеканала "засветят" проблемы копейского озера Курочкино

28 июня в Копейске работала съемочная группа телеканала НТВ, журналисты намерены сделать сюжет о проблемах озера Курочкино и эндогенных пожарах на территории городского округа. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Копейского городского округа.

Съемочная группа НТВ, впрочем, не рискнула побывать на хвостохранилище заброшенного ныне объекта ликвидированной "Челябинской угольной компании" (ЧУК), ограничившись записью интервью с местными жителями.

Жители близлежащего поселка Старокамышинск отметили, что скопившаяся в результате многолетней добычи угля пыль на терриконах и прилегающей территории сегодня является перманентной угрозой. Пыль является также причиной тления и эндогенных пожаров, которые беспокоят местных жителей и несут угрозу для близлежащего озера Курочкино.

"Почему наши уважаемые промышленники бросили это все? Удивляет бесхозяйственность. Говорим о развитии промышленности, а видим халатность. Значит, кто-то чувствует свою безнаказанность. Прокуратура должна дать оценку деятельности представителям "Челябинской угольной компании", - заявил в беседе с журналистами заместитель руководителя общественной организации "АнтиСмог" Евгений Маленкин.

Ликвидированная сейчас "Челябинская угольная компания" (ЧУК) принадлежала депутату Законодательного собрания Челябинской области, миллиардеру и фигуранту российского списка "Forbes" Константину Струкову. В ЗСО Струков возглавляет… комитет по экологии.

Сейчас территория хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики составляет несколько гектаров, земля находится в федеральной собственности, и в недрах шламоотстойника самовозгорается и горит угольная пыль. Именно на этом объекте в режиме ЧС администрация Копейска в феврале 2019 года проводила рекультивацию очагов возгорания.

Добавим, что с 4 июня управление дорожных работ Челябинска начало перекачку воды из озера Смолино в озеро Курочкино, объем забора водной массы составляет 900 кубических метров в час.

Ранее сообщалось, что представители "АнтиСмога" и профильных ведомств в ходе выездной проверки зафиксировали ряд пожаров на большой глубине в районе озера Курочкино, чиновники областного правительства намерены разработать ряд мер по ликвидации пожаров и обратиться за помощью к федеральным властям.