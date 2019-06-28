В Екатеринбурге родителя первоклассника судят за поддельный документ для зачисления в школу

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело родителя, предъявившего поддельное свидетельство для зачисления ребенка в первый класс.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, один из родителей, чтобы его ребенка зачислили в первый класс средней школы №25, предоставил поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания через отдел приема и выдачи документов Центра муниципальных услуг. Очень скоро об этом стало известно прокуратуре, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "использование заведомо подложного документа". После расследования оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как отметили в надзорном ведомстве, подобные факты были выявлены при приеме документов на зачисление детей в первые классы в екатеринбургских школах №11, 23 и 69. В последнем случае родитель полностью признал себя виновным, его дело рассмотрели в особом порядке и назначили судебный штраф.

Расследование остальных уголовных дел продолжается.