Курганская область и Ямало-Ненецкий АО заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

28 июня врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между субъектами федерации. Встреча руководителей уральских регионов прошла в Кургане. Документ предполагает развитие межрегиональных отношений в областях промышленности, АПК, торговли, здравоохранения, образования, социальной и молодежной политики, культуре и спорте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Соглашение предусматривает содействие в организации поставок промышленной и сельскохозяйственной продукции предприятиями Курганской области потребителям в ЯНАО, а также организацию и проведение совместных выставок-ярмарок предприятий и сельхозпроизводителей обоих регионов на Ямале и в Зауралье. В рамках развития отношений в промсекторе на территории Ямало-Ненецкого АО возможно создание полигона для проведения ресурсных полевых испытаний нефтегазового оборудования, производимого предприятиями Курганской области в реальных условиях эксплуатации.

Кроме этого, соглашение предусматривает организацию бизнес-миссий между субъектами с целью развития межрегионального сотрудничества, в том числе информирование бизнес-сообщества ЯНАО о потенциале территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Курганской области. В соглашении детально прописаны потребности ямальских городов в специализированной дорожной и пожарной технике, которая производится в Курганской области. Договор предусматривает создание условий для строительства нового жилья в населенных пунктах Курганской области для северян.

Ямальцы готовы помочь и в ремонтах образовательных учреждений Зауралья. В соглашении предусмотрена организация обучения молодежи из ЯНАО в высших и профессиональных образовательных учреждениях Курганской области. Как и детские образовательные программы, и отдых во время школьных каникул для школьников Ямала. На базе Курганского Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт развития образования и социальных технологий" руководящие работники системы образования ЯНАО будут проходить повышение квалификации.

В области здравоохранения Курганская область предлагает ямальцам различные программы оздоровления, выездные и онлайн-консультации пациентов и врачей, подготовку медперсонала в области травматологии, ортопедии и эндопротезирования на базе ФГБУ "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Илизарова". Курганская область предлагает санаторно-курортное лечение, оздоровление и реабилитацию жителей Ямала на базе ГБУ "Санаторий "Озеро Горькое" и санаториях АО "Курорты Зауралья". Также много совместной работы запланировано к реализации в молодежной политике, культуре и спорте. На территории Курганской области будет организован оборонно-спортивный оздоровительный лагерь для молодежи "Патриот Ямала". В планах – создание "Курганской школы вожатых Ямала", совместные мероприятия по развитию молодежного парламентаризма и военно-патриотического воспитания.

Предполагается оказывать активное содействие в активизации работы творческих союзов и учреждений искусства и культуры по организации взаимных визитов и встреч деятелей культуры, искусства и литературы. Важным аспектом соглашения о сотрудничестве между регионами стоит взаимодействие и обмен информацией по вопросам формирования территориальных схем обращения с отходами и ТКО и решения вопроса по реализации мер, направленных на снижение тарифов на передачу электрической энергии для потребителей на территории Курганской области.