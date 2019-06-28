Мэрия Екатеринбурга выясняет, где на самом деле ночует бард Александр Новиков

Представители администрации Екатеринбурга провели экспертизу в здании на Малышева, 38, принадлежащем шансонье Александру Новикову, чтобы выяснить цели использования объекта.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, визит чиновника стал полной неожиданностью для арендаторов здания, которые не понимали, кто и зачем приехал к ним "в гости". Примечательно, что при этом мэрия анонсировала для СМИ эту проверку в самый последний момент, поэтому, когда журналисты добрались до особняка в центре города, их уже никто не ждал, а коммерсанты лишь разводили руками: "Приходили какие-то, видимо, статусные, товарищи, посидели, попили кофе и ушли". По словам сотрудников фирм, расположенных в этой постройке 1917 года, жилых помещений в нём нет – только офисы.

Однако комиссия мэрии, следуя из разосланного анонса, была намерена выяснить, действительно ли здание зарегистрировано в качестве многоквартирного жилого дома.

Следует пояснить, что городские власти подали в областной Арбитражный суд на скандального барда иск на 1,37 млн руб. В такую сумму мэрия оценивает арендный платёж за землю под зданием. Однако ранее Новиков на своей странице в социальной сети заявил: "Мой дом на Малышева 38 – жилой. И я иногда в нём живу. И ничего за прилегающую к жилому дому землю я платить не должен".

Сегодня эксперты должны были убедиться в том, что на самом деле жилые помещения в этой постройке отсутствуют. Впрочем, для любого, кто зайдёт в дом на Малышева, 38, станет очевидным: жилья здесь нет, только объекты торговли. И сотрудники офисов это подтверждают.

Фасад особняка на Малышева, 38 пестрит вывесками коммерческих фирм.

В администрации Екатеринбурга Накануне.RU пообещали рассказать о выводах комиссии позже. Руководитель пресс-службы Новикова Анастасия Гончарова сегодня на телефонные звонки не отвечает. Но в любом случае сторонам предстоит встретиться в Арбитражном суде – заседание по иску мэрии к шансонье назначено на 22 июля этого года.