24 Июля 2020
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Верхотурский Свято-Николаевский монастырь (2018) | Фото: Накануне.RU

Делегацию украинских раскольников выставили из двух афонских монастырей

В афонских монастырях Филофей и Каракал украинских раскольников из "единой незалежной церкви" выставили вон, запретив даже подавать записки о поминовении. Об этом сообщает издание "Страна", комментируя заявление пресс-службы раскольнической организации, которая сообщила, что ее члены побывали на Афоне.
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Среди монастырей, где были раскольники, указаны Ксенофонт, Филофей, Эсфигмен, Каракал. Они и ранее заняли лояльную к лидеру Фанара патриарху Варфоломею позицию. Поэтому раскольники прибыли именно в них. С тех пор новых монастырей, симпатизирующих расколу, не прибавилось. При этом пресс-служба намеренно соврала о посещении Эсфигмена. На самом деле речь идет о Новом Эсфигмене, так как Эсфигмен еще в 2016 году разорвал отношения с Фанаром.

По данным же издания, раскольники смешались с большой группой паломников-мирян, пытаясь проникнуть в монастыри Филофей и Каракал. Однако афонские монахи, увидев их священнические одежды, справились об их принадлежности и запретили даже подавать записки о поминовении и фотографироваться, попросив покинуть территорию.

Как сообщало Накануне.RU, многие игумены монастырей Афона просят паломников с Украины оформлять справки о своей принадлежности к канонической УПЦ.

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Делегацию украинских раскольников выставили из двух афонских монастырей

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Теги: Украина, церковь, раскол, Афон



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