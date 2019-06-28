Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии.

Кроме того, в это же учреждение этапируют брата Кокорина - Кирилла, а также их приятеля Александра Протасовицкого. Все они был осуждены по одному делу об избиении людей в центре Москвы.

Какая это будет колония, во ФСИН пока не сообщают, передает "Интерфакс".

Напомним, Кокорина-старшего приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаеву дали год и 5 месяцев общего режима, Кокорин-младший и Протасовицкий также получили реальные сроки.

Вскоре после этого защита братьев Кокориных обжаловала приговор. 13 июня Московский городской суд оставил его без изменения.