24 Июля 2020
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половодье паводок наводнение (2017) | Фото:Накануне.RU

Из-за ливней затопило подъезды к Шереметьево и территорию между терминалами аэропорта

Пассажирам рекомендуют пользоваться подземными тоннелями.

Дороги к аэропорту Шереметьево и территорию между терминалами в пятницу, 28 июня, изрядно затопило в результате проливных обильных дождей. В пресс-службе воздушной гавани сообщили: "произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево 1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе). На указанных дорогах затруднено движение автотранспорта".

В аэропорту рекомендуют автомобилистам использовать для подъезда "альтернативные пути", а пешим пассажирам – пользоваться подземными переходами. "Для доступа в Терминал В пассажирам рекомендовано пользоваться Аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом (МТП), - говорится в сообщении. - Поезд в подземном тоннеле курсирует между станциями Шереметьево 2 (терминалы D,E,F, аэроэкспресс) и станцией Шереметьево 1 (Терминал В) в регулярном режиме. Проезд бесплатный. Время в пути — 4 мин".

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Из-за ливней затопило подъезды к Шереметьево и территорию между терминалами аэропорта

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Теги: шереметьево, ливень, потоп, наводнение, аэропорт



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