"Урал" готов подписать лидера софийского ЦСКА Тиаго Родригеса

СМИ сообщили, что екатеринбургский "Урал" проявляет интерес к полузащитнику софийского ЦСКА Тиагу Родригесу.

Как пишет "Спорт-Экспресс", в минувшем сезоне 27-летний футболист, который является лидером команды, провел 40 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Контракт португальца с болгарским клубом рассчитан до лета 2021 года.

По данным transfermarkt, стоимость Родригеса по состоянию на 24 июня составляла 3 млн евро.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе "Урал" заключил полноценный контракт с экс-нападающим питерского "Зенита" Андреем Панюковым, который минувший сезон провел в Екатеринбурге на правах аренды.