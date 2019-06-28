24 Июля 2020
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футболисты ФК &quot;Урал&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

"Урал" готов подписать лидера софийского ЦСКА Тиаго Родригеса

СМИ сообщили, что екатеринбургский "Урал" проявляет интерес к полузащитнику софийского ЦСКА Тиагу Родригесу.
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Как пишет "Спорт-Экспресс", в минувшем сезоне 27-летний футболист, который является лидером команды, провел 40 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Контракт португальца с болгарским клубом рассчитан до лета 2021 года.

По данным transfermarkt, стоимость Родригеса по состоянию на 24 июня составляла 3 млн евро.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе "Урал" заключил полноценный контракт с экс-нападающим питерского "Зенита" Андреем Панюковым, который минувший сезон провел в Екатеринбурге на правах аренды.

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"Урал" готов подписать лидера софийского ЦСКА Тиаго Родригеса

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Теги: Урал, ЦСКА, Родригес



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