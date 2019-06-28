24 Июля 2020
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Политика Челябинская область
(2019) | Фото: cheladmin.ru

Котова на посту главы Челябинска сделала первое назначение

Распоряжением врио главы администрации Челябинска Натальи Котовой, пост начальника управления по физической культуре, спорту и туризму получил Максим Клещевников. По сути, Котова только убрала приставку "и. о." у чиновника, который был согласован на эту должность еще при прежнем руководителе Владимире Елистратове, передает корреспондент Накануне.RU.

39-летний Клещевников коренной челябинец, начал свою карьеру с 2001 года в должности инструктора центра олимпийской подготовки при комитете по физической культуре, спорту и туризму, затем трудился на различных должностях в структуре администрации города. Имеет классный чин "Действительный муниципальный советник II класса".

Предшественник Клещевникова на посту руководителя комитета Евгений Иванов по предложению руководства "Трактора" перешел на работу в хоккейный клуб.

Напомним, что 24 июня депутаты городской думы Челябинска по согласованию с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером приняли отставку главы Владимира Елистратова. Временно его обязанности исполняет бывший первый заместитель Наталья Котова.

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Котова на посту главы Челябинска сделала первое назначение

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Теги: Алексей Текслер, Наталья Котова, Владимир Елистратов, Максим Клещевников, Евгений Иванов, отставки



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