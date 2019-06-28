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Общество Тюменская область
мусорная площадка (2019) | Фото:Накануне.RU

После претензий ФАС власти Тюменской области снизили тариф на вывоз мусора

В Тюменской области с 1 июля снизится тариф на вывоз мусора, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте тарифной и ценовой политики.

Напомним, 24 января губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал решение относительно поправок в "мусорную" реформу. Новый тариф (5,04 руб. с "квадрата" жилья) был отменен, теперь плата тюменцам начисляется по количеству проживающих: для жителей многоквартирных домов тариф составляет 139,06 руб., для индивидуальных жилых – 119,24 руб. с человека в месяц. При этом, как выяснилось, прокуратура потребовала от Федеральной антимонопольной службы проверить, законно ли сформирован тариф. Итог – департаменту тарифной и ценовой политики региона выдано предписание пересмотреть плату до 1 июля. Информация об этом содержится в ответе надзорного ведомства депутату областной думы.

Начальник управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина рассказала Накануне.RU, что документарная внеплановая проверка департамента тарифной и ценовой политики прошла из-за жалоб жителей региона. Проанализировав тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО для ООО "ТЭО" на 2019 г., антимонопольщики нашли в работе тарифного органа нарушения.

"Во-первых, региональный тарифный орган включил в тариф статью затрат в сумме 40,5 млн руб., направленную на выплату кредитов ООО "ТЭО". Для исполнения предписания ФАС департаменту необходимо исключить эту сумму из тарифа. Во-вторых, нужно пересчитать тариф, учитывая принятое постановление правительства РФ, где говорится о снижении ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Полученную разницу также следует исключить из тарифа ООО "ТЭО"", - отметила Юдина.

Кроме того, в составе необходимой валовой выручки регионального оператора на захоронение твердых коммунальных отходов утверждены излишние расходы по налогу на прибыль в сумме 59, 1 млн руб., которые тоже надо убрать из тарифа. Еще одним нарушением является включение НДС в тариф. Сумма, подлежащая исключению, - более 3,5 млн руб. Вычеркнуть лишние траты надо к 1 июля.

В итоге тариф пересмотрен: с 1 июля он снизится до 136,01 руб./человека для многоквартирных и до 116,63 руб./человека – с индивидуальных домов.

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После претензий ФАС власти Тюменской области снизили тариф на вывоз мусора

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Теги: вывоз мусора, тариф, ФАС,



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