Пермское УФАС возбудило дело против ВТБ

Управление ФАС по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело в отношении государственного банка ВТБ. Причиной стал отказ кредитной организации открыть счет для исполнения гособронзаказа для Машиностроительного завода им. Дзержинского, сообщили в пресс-службе управления.

Предприятие, напомним, находится в процедуре банкротства, тем не менее завод исполняет ГОЗ. По закону, исполнитель и соисполнители заказа обязаны открыть специальный счет в банке, где открыт счет у заказчика. Этим банком был ВТБ. Но кредитная организация отказала ЗиДу в открытии счета из-за банкротства.

"В данном случае, ВТБ является монополистом, поскольку он единственное лицо, где можно открыть счет. Действия банка регулируются законом о государственном оборонном заказе, который не допускает отказа предприятию в открытии счета", - прокомментировал глава Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Банк не исполнил предписание ФАС об устранении нарушения, поэтому служба возбудила антимонопольное дело. В УФАС отмечают, что раньше аналогичные проблемы возникали со Сбербанком, но он оперативно выполнял предписания.

Напомним, бывший исполнительный директор машзавода имени Дзержинского Егор Заворохин был признан виновным в нарушении закона при заключении договоров на поставку тепла, по решению суда он получил семь лет колонии.