Пермское УФАС возбудило дело против ВТБ

24 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
Машиностроительный завод им. Дзержинского, ЗиД, промышленность Пермского края (2017) | Фото: Накануне.RU

Пермское УФАС возбудило дело против ВТБ

Управление ФАС по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело в отношении государственного банка ВТБ. Причиной стал отказ кредитной организации открыть счет для исполнения гособронзаказа для Машиностроительного завода им. Дзержинского, сообщили в пресс-службе управления.

Предприятие, напомним, находится в процедуре банкротства, тем не менее завод исполняет ГОЗ. По закону, исполнитель и соисполнители заказа обязаны открыть специальный счет в банке, где открыт счет у заказчика. Этим банком был ВТБ. Но кредитная организация отказала ЗиДу в открытии счета из-за банкротства.

"В данном случае, ВТБ является монополистом, поскольку он единственное лицо, где можно открыть счет. Действия банка регулируются законом о государственном оборонном заказе, который не допускает отказа предприятию в открытии счета", - прокомментировал глава Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Банк не исполнил предписание ФАС об устранении нарушения, поэтому служба возбудила антимонопольное дело. В УФАС отмечают, что раньше аналогичные проблемы возникали со Сбербанком, но он оперативно выполнял предписания.

Напомним, бывший исполнительный директор машзавода имени Дзержинского Егор Заворохин был признан виновным в нарушении закона при заключении договоров на поставку тепла, по решению суда он получил семь лет колонии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермское УФАС возбудило дело против ВТБ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ВТБ, ЗИД, Машзавод, гособоронзаказ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров