Следствие просит отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест

По уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей группы "Рольф", задержан директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро.

Об этом заявили в Следственном комитете. Следствие попросит суд отправить его под домашний арест.

Напомним, 27 июня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя автодилера "Рольф" и нескольких руководителей компании по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.

Сообщалось, что в офисах одного из крупнейших российских дилерских холдингов в Москве и Санкт-Петербурге ведутся обыски.

Основатель и председатель совета директоров "Рольфа" Сергей Петров связал проходящее с делом по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Сам бизнесмен находится за границей.

Всего, по данным "Интерфакса", подозреваемых четверо. Это Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия.