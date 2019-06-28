Неизвестные в Севастополе продолжают войну с агитацией "Единой России"

За несколько дней неизвестными в Севастополе были незаконно демонтированы сотни (!) информационных щитов с агитацией победителей праймериз "Единой России" в городе. Общий ущерб от действий злоумышленников составил, как заявили в севастопольском отделении партии, порядка 1 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас наиболее активные действия неизвестных, как сообщает севастопольский проект "Выбор 2019", ведутся в Гагаринском районе города-героя, на территории избирательных округов №2 и №3. По ним от партии "Единая Россия" на выборах депутатов Законодательного собрания выдвигаются соответственно спикер городского парламента Екатерина Алтабаева и Инна Гончарова.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак потребовал объяснений от губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, подчиненные которого, нарушая заключенные договора и контракты, демонтировали рекламные щиты с изображением Екатерины Алтабаевой и депутата заксобрания Михаила Чалого. Впрочем, неизвестно, дал ли хоть какое-то пояснение за действия собственных подчиненных губернатор московскому функционеру-"единороссу" Турчаку.

Накануне.RU сообщало, что по результатам затяжного конфликта между двумя группами членов партии в Севастополе – группами депутата Алексея Чалого и командой Дмитрия Овсянникова – в Москве было принято решение по возможности не допускать представителей обеих сторон до предварительного голосования, а затем и до выборов. Исключения, однако, были сделаны для Алтабаевой, Чалого (родной брат Алексея Чалого, бывшего "народного мэра" Севастополя, – прим.) и некоторых других лиц.

Часть депутатов и даже сенатор от Крыма Ольга Тимофеева ранее демонстративно покинули ряды "Единой России", предпочтя идти на выборы либо от других политических партий, либо самовыдвиженцами.

Выборы депутатов второго созыва Законодательного собрания Севастополя пройдут в единый день голосования 8 сентября текущего года.