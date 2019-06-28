Неизвестные в Севастополе продолжают войну с агитацией "Единой России"

24 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    распродажа зимних пуховиков женских ссылки

Политика Южный ФО Крым
демонтаж билбордов Единая Россия в Севастополе, Екатерина Алтабаева (2019) | Фото: Михаил Паутов, X69, www.youtube.com/channel/UCPu4Kle8cK4OHCK9QAQ1A0A

Неизвестные в Севастополе продолжают войну с агитацией "Единой России"

За несколько дней неизвестными в Севастополе были незаконно демонтированы сотни (!) информационных щитов с агитацией победителей праймериз "Единой России" в городе. Общий ущерб от действий злоумышленников составил, как заявили в севастопольском отделении партии, порядка 1 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Сейчас наиболее активные действия неизвестных, как сообщает севастопольский проект "Выбор 2019", ведутся в Гагаринском районе города-героя, на территории избирательных округов №2 и №3. По ним от партии "Единая Россия" на выборах депутатов Законодательного собрания выдвигаются соответственно спикер городского парламента Екатерина Алтабаева и Инна Гончарова.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак потребовал объяснений от губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, подчиненные которого, нарушая заключенные договора и контракты, демонтировали рекламные щиты с изображением Екатерины Алтабаевой и депутата заксобрания Михаила Чалого. Впрочем, неизвестно, дал ли хоть какое-то пояснение за действия собственных подчиненных губернатор московскому функционеру-"единороссу" Турчаку.

демонтаж билбордов Единая Россия в Севастополе, Екатерина Алтабаева(2019)|Фото: www.facebook.com/michael.pautov

Накануне.RU сообщало, что по результатам затяжного конфликта между двумя группами членов партии в Севастополе – группами депутата Алексея Чалого и командой Дмитрия Овсянникова – в Москве было принято решение по возможности не допускать представителей обеих сторон до предварительного голосования, а затем и до выборов. Исключения, однако, были сделаны для Алтабаевой, Чалого (родной брат Алексея Чалого, бывшего "народного мэра" Севастополя, – прим.) и некоторых других лиц.

Часть депутатов и даже сенатор от Крыма Ольга Тимофеева ранее демонстративно покинули ряды "Единой России", предпочтя идти на выборы либо от других политических партий, либо самовыдвиженцами.

Выборы депутатов второго созыва Законодательного собрания Севастополя пройдут в единый день голосования 8 сентября текущего года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Неизвестные в Севастополе продолжают войну с агитацией "Единой России"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Турчак, Алексей Чалый, Екатерина Алтабаева, Дмитрий Овсянников, Инна Гончарова, Михаил Чалый, Ольга Тимофеева



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.07.2019 08:02 Мск Алексей Чалый, сдавший документы в избирком в последний день, уже снялся с выборов
Ранее 09.07.2019 08:08 Мск Бывший "народный мэр" Севастополя Чалый идет на выборы в заксобрание самовыдвиженцем
Ранее 05.07.2019 09:40 Мск Адмирал поведет на выборы: севастопольские "единороссы" вытерли ноги о губернатора

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров