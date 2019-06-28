24 Июля 2020
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Пентагон придумал защиту от новых российских крылатых ракет

В США заявили о рассмотрении возможности противодействия новым российским крылатым ракетам с помощью неядерного вооружения.
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Как сообщил исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер, армия Штатов планирует вооружиться только конвенционным и неядерным оружием. По его словам, сейчас рассматриваются системы, способные обеспечить защиту от реальных угроз.

Также глава американского оборонного ведомства (к слову, Эспер был совсем недавно назначен на этот пост) подчеркнул, что вооруженным силам необходимо владеть системой, которая может противостоять российским ракетам, способным нести ядерную боеголовку. Он отметил, что в ближайшее время будут продолжаться консультации по этому поводу, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что Россия может произвольно установить границы шельфа в Арктике.

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Пентагон придумал защиту от новых российских крылатых ракет

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Теги: ракеты, Россия, Пентагон



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