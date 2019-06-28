На Ямале пропавших из стойбища маленьких детей нашли в 10 км от дома

В Пуровском районе нашли потерявшихся несколько дней назад детей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

26 июня в пуровской тундре пропали дети пяти и семи лет – они ушли в неизвестном направлении. Спасателям о пропаже местные жители сообщили рано утром следующего дня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района. Искать детей вышли спасатели, полицейские и другие неравнодушные.

Детей нашли: мальчики находились в 10 километрах от стойбища. На катере их доставили в Самбург для медосмотра, который показал, что в медицинской помощи они не нуждаются.