24 Июля 2020
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Происшествия ДНР и ЛНР
пресса бронежилет журналист война (2015) | Фото:

Российские журналисты попали под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Трое российских журналистов попали под обстрел со стороны украинских военных на окраине Донецка.

Под огонь попали корреспонденты News Front, РИА Новости и независимые журналисты. Их сопровождали представители пресс-службы народной милиции ДНР.

В результате инцидента сотрудники СМИ не пострадали. Журналисты снимали последствия предыдущего обстрела, сообщает РИА Новости.

В апреле съемочная группа ВГТРК попала под обстрел украинских силовиков на северной окраине Донецка.

Журналисты готовили репортаж о быте мирных жителей поселка Спартак. Снайпер вел по ним прицельный огонь с направления Адеевки, сообщила Народная милиция ДНР. При этом ВСУ прикрывали его огнем из ручного противотанкового гранатомета.

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Российские журналисты попали под обстрел ВСУ на окраине Донецка

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Теги: журналисты, донецк, обстрел



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