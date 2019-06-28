СМИ: в госкомпаниях не выполнили президентское поручение по внедрению KPI

Российское правительство признало частичный провал президентского поручения шестилетней давности. Тогда в госкомпаниях было велено внедрить ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для оценки работы их руководства. В частности, 43 руководителей госпредприятий должны были привлечь к ответственности за неутверждение KPI, но соответствующие решения не были приняты, пишет РБК.

Информация об этом содержится в письме замглавы аппарата правительства Анатолия Кириенко, направленном в адрес премьер-министра. Премьер-министр Дмитрий Медведев был вынужден дать новые поручения Минэкономразвития по анализу взаимосвязи премий руководителей госкомпаний и результатов выполнения ими KPI.

Президент России Владимир Путин в 2013 году поручил правительству обеспечить принятие госкомпаниями, госкорпорациями и унитарными госпредприятиями ключевых показателей эффективности. Достижение KPI должно учитываться при определении зарплаты руководства госкомпаний и принятии кадровых решений, говорилось в поручении. Правительство должно было выполнить поручение к 1 января 2015 года.

Конец июня – время проведения годовых собраний акционеров многих крупных компаний, в том числе и госкорпораций. В центре внимания – бонусы и вознаграждения, начисленные самим себе руководством компаний. Где-то от них решили отказаться в виду отсутствия чистой прибыли, где-то – по другим причинам. Например, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал, что из-за катастрофы "Суперджета" в Шереметьево менеджмент не получит бонусов в ткущем году. Правда, вознаграждения, например, за прошлые годы по программе долгосрочной мотивации никто отменять, похоже, не стал.