В Прикамье прокуратура и Агентство по страхованию вкладов обжаловали приговор экс-депутату за кражу у "Экопромбанка" 200 миллионов

Прокуратура Пермского края и Агентство по страхованию вкладов обжаловали приговор бывшему депутату заксобрания и акционеру "Экопромбанка" Владимиру Нелюбину, который наказан за кражу у финансового учреждения 200 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, политик проходил по "уголовке" о краже у "Экопромбанка" 200 млн руб. Кредитный договор бизнесмен Игорь Куйда заключил с учреждением еще в 2012 г., притом сделал это по доверенности. Деньги позже отправили на счет Куйды, открытый в том же банке. После начала банкротства "Экопромбанка" Агентство по страхованию вкладов попыталось получить с Куйды деньги по займу. Бизнесмен заявил, что перевод ему не поступал, а в момент якобы имевшихся выплат со стороны "Экопромбанка" его не было в Перми. Следователи полагают, что средств он не получил: в результате разного рода манипуляций деньги "ушли" к Нелюбину, который распорядился ими по-своему. Кроме этого, в 2014 г. акционер похитил 7 млн руб. у одного из пермских предпринимателей, имевшего открытый расчетный счет в "Экопромбанке". Дело расследовали сотрудники следственной части ГСУ регионального управления МВД.

Нелюбин получил шесть лет три месяца колонии общего режима. Теперь дело предстоит рассмотреть в апелляционном порядке, сообщает "Ъ-Прикамье". Добавим, ранее апелляцию подал и сам экс-чиновник.