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Общество Свердловская область Уральский ФО
мост в Серове (2019) | Фото:YouTube канал Дмитрия Скрябина

СКР возбудил дело против уральских чиновников, из-за которых жителям пришлось самим ремонтировать мост

Следственный комитет проверил информацию о ремонте местными жителями моста через реку Каква в уральском городе Серов. Итогом стало возбуждение уголовного дела.

Напомним, ранее на YouTube появилось видео, в котором жители Чкаловского поселка рассказывают, что своими силами и за свои деньги всего за два дня отремонтировали аварийный мост, который соединяет поселок и Серов. После этого следователи начали проверку о возможной халатности со стороны чиновников администрации города.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, было установлено, что мост через реку Каква разрушился еще весной 2018 года, в связи с чем сельчане были лишены доступа к социальной и иной инфраструктуре. При этом, как полагает следствие, местные власти прекрасно знали о сложившейся неблагоприятной для людей ситуации, но не принимали никаких мер по организации переправы через реку.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Сейчас представители Следственного комитета выясняют все обстоятельства, а также устанавливают конкретных чиновников, ответственных за возникновение данной ситуации.

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СКР возбудил дело против уральских чиновников, из-за которых жителям пришлось самим ремонтировать мост

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Теги: дело, мост, чиновники, Средний Урал



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Ранее 18.06.2019 20:19 Мск Свердловский СК проверит чиновников на халатность по делу о ремонте жителями моста через реку Каква
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