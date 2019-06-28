24 Июля 2020
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Общество За рубежом
Мария Шарапова (2018) | Фото:instagram.com/mariasharapova

Маша Шарапова впервые показала роскошный бетонный лофт с видом на океан

Российская теннисистка Мария Шарапова, несмотря на мельдониевый скандал (а может и благодаря нему) продолжает богатеть. Недавно она обустроила себе роскошный особняк в Лос-Анджелесе. Стоит от на холме с видом на океан, в окружении красивых садов.
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Престижный журнал об архитектуре и дизайне AD поместил Шарапову и ее жилище на обложку свежего выпуска.

Маша рассказала, что сама рулила процессом ремонта и обсутройства: "Я была одержима процессом создания этого дома. Я спускалась с самолета, прилетая с очередного турнира, и мчалась на стройплощадку, в офис архитектора или производителя кухни. Это был мой проект, и я не собиралась делегировать даже часть его", - говорит теннисистка.

Дом Шараповой, конечно, не холостяцкая берлога, но на появление детей в ближайшем будущем тут явно не рассчитывают. А вот тусовке друзей место найдется. Главный отделочный материал – бетон, много стекла и серой мебели, элементов из дерева, природных материалов.

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Маша Шарапова впервые показала роскошный бетонный лофт с видом на океан

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Теги: мария шарапова, дом, лофт, особняк, лос-анджелес, стиль, интерьер, дизайн



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