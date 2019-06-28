Первый зам Шумкова доложил министру Кобылкину о реализации нацпроекта "Экология" в Курганской области

Первый замгубернатора Курганской области Андрей Саносян на совещании под председательством главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина доложил о реализации на территории региона 5 федеральных проектов, по которым разработаны региональные проекты "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Саносяна, ответственным за реализацию четырех проектов является региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"В рамках проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в этом году планируется завершение работ по расчистке старицы реки Глядянки в Притобольном районе. На проведение работ выделены субсидии из федерального бюджета на сумму 730 тыс. руб. Протяженность расчищенного участка русла старицы Глядянки составит 525 метров", - заявил Саносян.

Также он доложил, что с 2022 по 2024 годы планируется проведение работ по экологической реабилитации Курганского водохранилища в Кургане на площади более 32 га с предварительным объемом финансирования 180 млн руб. Из них 100 млн - это федеральные деньги и 80 млн - средства региональной казны.

"С 2023 по 2024 годы планируется проведение работ по экологической реабилитации старицы Битевки в Кургане возле ЦПКиО. Реализация этого мероприятия позволит восстановить водный объект на площади 2,1 га и создать экологически чистую рекреационную зону для отдыха курганцев", - добавил Саносян.

Замгубернатора упомянул и проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами", в его рамках подписано соглашение о реализации регионального проекта, в соответствии с которым объем финансирования в 2019 году должен был составить более 22,7 млн руб. Указанные средства предполагалось направить на приобретение оборудования для переработки отходов.

Саносян упомянул и другие проекты. Завершая доклад, он отметил, что работа по реализации национального проекта "Экология" на территории Курганской области будет продолжена.