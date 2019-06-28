24 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
коллаж, чиновник, наручники, стройка, строительство (2015) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге лжеследователя отправили в колонию за мошенничество с квартирой

Суд в Екатеринбурге вынес приговор лжеследователю. Его признали виновным в мошенничестве с реализацией квартиры, находящейся под арестом.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, злоумышленник дружил с супругами-потерпевшими, которых заверял, что является сотрудником следственных органов и может помочь купить квартиру, находящуюся под арестом - естественно, по цене ниже рыночной. На самом деле мужчина никогда не работал в СК.

В октябре 2016 года обманутые супруги передали мошеннику 500 тыс. руб. в счет взноса на приобретение квартиры. Тот присвоил деньги себе и потратил по своему усмотрению.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор: 2,5 года лишения свободы. Отбывать срок лжеследователь будет в исправительной колонии общего режима.

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В Екатеринбурге лжеследователя отправили в колонию за мошенничество с квартирой

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Теги: мошенничество, квартира, суд, Екатеринбург



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