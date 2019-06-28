24 Июля 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Глава авиакомпании "Якутия" рассказал, как перевозчики "стоят на коленях" перед диспетчерами

Глава авиакомпании "Якутия" Владимир Горбунов пожаловался на диспетчеров – ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации), из-за которой, по его словам, перевозчик вынужден периодически отменять рейсы и нести непредвиденные затраты, передает "Интерфакс".

По словам Горбунова, перевозчики вынуждены буквально "на коленях стоять", чтобы ГК по ОрВД соглашалась обеспечивать рейсы, особенно если речь идет о небольших и отдаленных территориях и аэропортах.

"Никогда, ни на каких заседаниях я не слышу ни слова о "Госкорпорации по ОрВД" - есть такая загадочная корпорация, это управление воздушным движением. Для того чтобы нам летать, нужно на коленях стоять перед этой корпорацией", - заявил Горбунов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о регулировании авиаперевозок.

"У них четкая работа: "с восьми до шести, мы пошли домой, у нас один диспетчер, мы не работаем". А что такое попасть в Певек или Тикси? Там погоды никогда нет! Зимой мы туда неделями не можем попасть! Или Анадырь - мы на "Боинге" не можем туда прорваться из Хабаровска... Анадырь принимает, а Магадан говорит: "у нас нет диспетчеров, мы не работаем". А нам же нужен запасной аэродром, ни один КВС не полетит без запасного аэродрома, это же федеральные правила... И мы на коленях стоим: "дайте продления!" Нет и всё!", - посетовал гендиректор "Якутии".

Он предложил обязать ГК по ОрВД "обеспечивать запасными аэродромами, продлением в случае неблагоприятных погодных условий, чтобы они выходили на работу и работали".

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Глава авиакомпании "Якутия" рассказал, как перевозчики "стоят на коленях" перед диспетчерами

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Теги: владимир горбунов, якутия, гк по орвд, диспетчерская служба, перевозчики



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