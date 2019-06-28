Команда Кусто: Наши рекомендации не были учтены при выпуске косаток из "китовой тюрьмы" на волю

Две косатки из "китовой тюрьмы", выпущенные 27 июня в море в Сахалинском заливе, двигаются в сторону Шантарских островов, где они были выловлены. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Как считают ученые, в районе Шантарских островов может обитать семья животных.

По данным спутниковых меток, установленных на плавниках косаток, они проплыли уже около 100 км. Также, по данным спутника, понятно, что самец и самка идут вместе, сообщает Regnum.

В ВНИРО отметили, что за время пребывания в неволе косатки не утратили природных навыков.

Напомним, 27 июня первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю в Хабаровском крае.Процесс перевоза млекопитающих продемонстрировали во время "прямой линии" президента.

По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Во второй половине дня был произведен выпуск белух. Животные сразу ушли в открытое море.

Между тем, в Сети появилось видео, снятое после выпуска животных. Зоозащитники заявили, что поведение косаток - признак стресса, а одного из животных отмечается миопатия - одеревенение мышц после транспортировки.

В свою очередь, команда исследователя океановзаявила, что операция по выпуску не включала наиболее важные рекомендации, которые были переданы российской стороне.

Напомним, команда проекта "Жан-Мишель Кусто/Китовый заповедник" помогала в обследовании косаток и белух в "китовой тюрьме".

Эксперты просят предоставить больше информации о выпуске первой партии животных, чтобы они смогли оценить риски для них.

Ранее члены коалиции общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" раскритиковали выпуск в Охотское море первых двух косаток и шести белух в Охотское море.

Там назвали это непрофессиональным и мучительным для животных. По словам специалистов, выпуск животных в море был поспешным, без этапа реадаптации.