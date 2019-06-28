Команда Кусто: Наши рекомендации не были учтены при выпуске косаток из "китовой тюрьмы" на волю
Две косатки из "китовой тюрьмы", выпущенные 27 июня в море в Сахалинском заливе, двигаются в сторону Шантарских островов, где они были выловлены. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Как считают ученые, в районе Шантарских островов может обитать семья животных.
По данным спутниковых меток, установленных на плавниках косаток, они проплыли уже около 100 км. Также, по данным спутника, понятно, что самец и самка идут вместе, сообщает Regnum.
В ВНИРО отметили, что за время пребывания в неволе косатки не утратили природных навыков.
Напомним, 27 июня первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю в Хабаровском крае.Процесс перевоза млекопитающих продемонстрировали во время "прямой линии" президента.
По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Во второй половине дня был произведен выпуск белух. Животные сразу ушли в открытое море.
Между тем, в Сети появилось видео, снятое после выпуска животных. Зоозащитники заявили, что поведение косаток - признак стресса, а одного из животных отмечается миопатия - одеревенение мышц после транспортировки.
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Видео с выпуска косаток было опубликовано на телеграм канале «Зелёный змий». ⠀ Поведение косаток на этом видео нельзя назвать нормальным. Это не радость, это стресс. Видно, что более взрослая косатка заваливается на бок, что может говорить об одеревенении мышц (миопатии после транспортировки). Последствий столь долгой транспортировки и скоропостижного выпуска без реабилитации и подготовки могут проявится не сразу. Сейчас нам сказали, что косатки уплыли, но даже если это и так - последствия пережитого ими за эту неделю ещё могут быть впереди. Узнаем ли мы правду? Дадут ли @vniro_life всему миру возможность следить за передвижением косаток и белух, на которых установили GPS-метки? @vniro_life поделитесь с общественностью информацией. Хватит скрывать все от людей! Мы имеем право знать! —- The video of release of killer whales was published on the telegram channel “Green Serpent”. ⠀ The behavior of orcas in this video can not be called normal. This is not joy, this is stress. It can be seen that bigger killer whale collapses onto its side, which may indicate stiffness of the muscles (myopathy after transportation). The consequences of such a long transportation and sudden release without rehabilitation and proper measures may not be immediately apparent. Now we were told that the orcas swam away, but even if this is the case, the consequences of what they experienced this week may still be ahead. Will we find out the truth? Will @vniro_life give the whole world the opportunity to follow the movement of killer whales and beluga whales, on which GPS tags have been installed? @vniro_life share information with the public. Stop hiding everything from people! We have the right to know! ⠀ #whalejail #китоваятюрьма #свободубелухам #свободукосаткам #freerussianwhales #shameonrussia #shame #vniro #orcas #belugas #russia #putin #путин #россия #вниро
Напомним, команда проекта "Жан-Мишель Кусто/Китовый заповедник" помогала в обследовании косаток и белух в "китовой тюрьме".
Эксперты просят предоставить больше информации о выпуске первой партии животных, чтобы они смогли оценить риски для них.
Ранее члены коалиции общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" раскритиковали выпуск в Охотское море первых двух косаток и шести белух в Охотское море.
Там назвали это непрофессиональным и мучительным для животных. По словам специалистов, выпуск животных в море был поспешным, без этапа реадаптации.