В Нижневартовске нашли тело ребёнка, который провалился под лёд в 2016 году

В Нижневартовске нашли останки ребёнка, которые могут принадлежать мальчику, провалившемуся под лёд во время прогулки осенью 2016 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, 4 ноября 2016 г. на лёд вышли 8- и 10-летние мальчики и оба провалились в полынь. Младший пострадавший сумел выбраться на берег, второго искали, но не нашли.

По предварительным данным, останки принадлежат именно погибшему. В рамках доследственной проверки, которую проводят сотрудники СК, назначена генетическая экспертиза, которая даст точный ответ на этот вопрос.

Добавим, примерно в то же время, 3 ноября и 5 ноября 2016 г., в Нягани пропали двое детей. Тело одного из них нашли в реке в районе Энергокомплекса только в мае следующего года.