На Южном Урале повышенные выплаты с 1 июля получат свыше 9 тыс. семей с детьми-инвалидами

С 1 июля в соответствии с изменившимся федеральным законодательствам начнутся повышенные выплаты семьям с детьми-инвалидами I группы. На Южном Урале на такие выплаты могут рассчитывать свыше 9 тыс. семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Пенсионного фонда.

Перерасчет суммы выплат, как уточнили в ведомстве, произойдет в беззаявительном порядке. Сумма ежемесячных выплат увеличивается со второго полугодия с 5,5 тыс. до 10 тыс. руб., с учетом районного коэффициента, в Челябинской области общая сумма составит 11,5 тыс. руб.