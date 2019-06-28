24 Июля 2020
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Общество Челябинская область Уральский ФО
рубли, деньги (2015) | Фото: roem.ru

На Южном Урале повышенные выплаты с 1 июля получат свыше 9 тыс. семей с детьми-инвалидами

С 1 июля в соответствии с изменившимся федеральным законодательствам начнутся повышенные выплаты семьям с детьми-инвалидами I группы. На Южном Урале на такие выплаты могут рассчитывать свыше 9 тыс. семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Пенсионного фонда.

Перерасчет суммы выплат, как уточнили в ведомстве, произойдет в беззаявительном порядке. Сумма ежемесячных выплат увеличивается со второго полугодия с 5,5 тыс. до 10 тыс. руб., с учетом районного коэффициента, в Челябинской области общая сумма составит 11,5 тыс. руб.

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На Южном Урале повышенные выплаты с 1 июля получат свыше 9 тыс. семей с детьми-инвалидами

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Теги: Пенсионный фонд, выплаты



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