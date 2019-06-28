24 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Дмитрий Кобылкин, губернатор ЯНАО (2018) | Фото: Накануне.RU

В Курган приехал глава Минприроды: министр вместе с Шумковым посетит ряд объектов в центре города

В Курган 28 июня приехал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Вместе с ним в зауральский регион прибыл губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Официальный визит начался с совещания в правительстве Зауралья по вопросу развития в области нацпроекта "Экология", передает корреспондент Накануне.RU.

Стоит отметить, что министр Кобылкин периодически напоминает губернаторам областей о значимости для регионов заявок в национальный проект "Экология" и ни одна заявка не остается без ответа.

Кратко о реализации проекта в регионе доложил первый замгубернатора Курганской области Андрей Саносян. По его словам, нацпроект направлен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов. Это касается и уровня загрязнения атмосферного воздуха, а также загрязнения водных объектов.

Саносян отметил здесь как раз очистку русла реки Битевки, которая находится возле ЦПКиО в Кургане. Сейчас ее состояние удручающее - все затянуто тиной и мхом. Кобылкин в сопровождении врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова туда сегодня отправится.

Также Артюхов, Шумков и Кобылкин в сопровождении чиновников посетят набережную реки Тобол и осмотрят гидроузел на перекрестке улиц Ленина и Климова.

После министр отправится в Варгашинский район, где проведет закрытое совещание

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В Курган приехал глава Минприроды: министр вместе с Шумковым посетит ряд объектов в центре города

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Теги: Дмитрий Кобылкин, Дмитрий Артюхов, Вадим Шумков, Курган, визит, совещание



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Развитие сюжета:

Ранее 28.06.2019 10:03 Мск Первый зам Шумкова доложил министру Кобылкину о реализации нацпроекта "Экология" в Курганской области

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