В Курган приехал глава Минприроды: министр вместе с Шумковым посетит ряд объектов в центре города

В Курган 28 июня приехал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Вместе с ним в зауральский регион прибыл губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Официальный визит начался с совещания в правительстве Зауралья по вопросу развития в области нацпроекта "Экология", передает корреспондент Накануне.RU.

Стоит отметить, что министр Кобылкин периодически напоминает губернаторам областей о значимости для регионов заявок в национальный проект "Экология" и ни одна заявка не остается без ответа.

Кратко о реализации проекта в регионе доложил первый замгубернатора Курганской области Андрей Саносян. По его словам, нацпроект направлен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов. Это касается и уровня загрязнения атмосферного воздуха, а также загрязнения водных объектов.

Саносян отметил здесь как раз очистку русла реки Битевки, которая находится возле ЦПКиО в Кургане. Сейчас ее состояние удручающее - все затянуто тиной и мхом. Кобылкин в сопровождении врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова туда сегодня отправится.

Также Артюхов, Шумков и Кобылкин в сопровождении чиновников посетят набережную реки Тобол и осмотрят гидроузел на перекрестке улиц Ленина и Климова.

После министр отправится в Варгашинский район, где проведет закрытое совещание