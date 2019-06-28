24 Июля 2020
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Общество За рубежом
блохи тараканы насекомые (2019) | Фото:thesun.co.uk

Рейс Лондон – Ванкувер задержали из-за "дождя" тараканов и жуков в салоне самолета

Рейс Лондон – Ванкувер авиакомпании Air Transat был накануне задержан на несколько часов из-за отвратительного явления: на головы усевшихся в кресла пассажиров еще в аэропорту Гатвик начали падать мерзкие "тараканоподобные насекомые". В итоге полет был задержан на 24 часа – борт обрабатывали пестицидами.

ЧП произошло на борту самолета Airbus A300. Одна из пассажирок рейса рассказала сначала в соцсетях, а потом и Mail Online: "Коричневый жук с крыльями упал прямо на мое место, а другой упал на колени женщине, сидевшей на соседнем кресле. Стюардесса сказала ей раздавить его. Это было отвратительно". Также жуки-тараканы были замечены в проходе между рядами, большинство насекомых было в задней части салона.

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В официальном сообщении авиакомпании Air Transat говорится: "Безопасность и комфорт наших пассажиров имеют первостепенное значение, и мы сожалеем о задержке нашего рейса в Ванкувер, которая была вызвана необходимостью фумигации салона после обнаружения насекомых в самолете".

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Рейс Лондон – Ванкувер задержали из-за "дождя" тараканов и жуков в салоне самолета

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Теги: жуки, тараканы, насекомые в салоне самолета, задержка рейса



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