Уральский боец Иван Штырков расторг контракт с UFC, не проведя там ни одного поединка

Уральский боец Иван Штырков расторг контракт с известным американским промоушеном UFC. Он не провел там ни одного поединка.

Как сообщили Накануне.RU в бойцовском клубе "Архангел Михаил", который представляет Штырков, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон: причиной стала возможная дисквалификация Ивана из-за найденного в пробе его допинг-теста пиктограмма запрещенного вещества для набора массы. Как заявили в клубе, первый тест, взятый после подписания контракта с UFC, не показал в организме запрещенных препаратов, но результат был атипичным.

"Последующее вскрытие пробы В, которая была изучена более детально, показало незначительные остатки одного из запрещенных веществ для набора массы. После этого у Ивана взяли еще две пробы. По правилам организации, спортсмен получает наказание за все препараты, которые боец принимал в течение года до подписания в UFC", - говорится в официальном заявлении клуба.

Там отметили, что Штырков не стал дожидаться решения дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от контракта, чтобы искать новые варианты продолжения карьеры.

Напомним, спортсмен из Екатеринбурга подписал контракт с промоушеном UFC на четыре боя весной этого года. Выступать уралец собирался в дивизионе до 93 кг (полутяжелый вес), чемпионом в котором является американец Джон Джонс. Дебют Ивана должен был состояться на апрельском турнире в Петербурге, но за считанные часы до его начала Штырков снялся с боя якобы из-за плохого самочувствия.