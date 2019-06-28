Трамп на саммите G20 дважды попросил Путина не вмешиваться в выборы в США

На полях саммита G20 в Осаке прошла встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в начале переговоров Трамп выразил мнение, что "предстоит очень интересная дискуссия", а ее результаты будут "отличными".

Путин, со своей стороны, отметил, что президентам "есть о чем поговорить, все темы обозначены".

Журналисты, передает RT, стали задавать вопросы о "российском вмешательстве" в политический процесс в США. Трамп в ответ призвал Россию "не вмешиваться в выборы".

"Не вмешивайтесь, не вмешивайтесь в выборы", - улыбаясь, сказал американский президент Путину.

Ранее Трамп заявил о планах обсудить с Путиным российское вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году.

Между тем, в начале июня президент США назвал причину ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой. По словам американского лидера, все испортило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал возможные контакты предвыборного штаба кандидата от республиканцев с Кремлем.

Трамп заявил, что у Штатов и лично у него могут быть хорошие отношения с Россией, но они испорчены "фальшивой охотой на ведьм".