На пост худрука Пермской оперы прочат финского дирижера

Новым дирижером и худруком Пермской оперы может стать 33-летний финский дирижер Сантту-Матиас Роували, сообщил телеграм-канал политтехнолога Леонида Давыдова, близкого в прикамским властям.

Европейская знаменитость был главным дирижером Гетеборгского симфонического оркестра (Швеция), руководил Филармоническим оркестром Тампере (Финляндия).

"Нет еще у него своей выигранной у самого себя партии в русскую рулетку, нет той звездочки на фюзеляже за воздушную лобовую атаку против всего мирового снобизма, которая отличает матерого трендсеттера от экстравагантного, но декоративного денди…А Пермь как раз и может стать этой русской рулеткой и этой лобовой атакой. И обязательно станет", - сообщил Давыдов.

В Пермской опере сообщения не комментируют и они вполне могут оказаться попыткой создать позитивный фонд после скандального ухода Курентзиса. Дело в том, что в мае текущего года Сантту-Матиас Роували назначен главным дирижером Лондонской филармонии. По сообщениям СМИ, контракт с Роували заключен на пять лет.

Как сообщало Накануне.RU, 21 июня стало известно об уходе с поста руководителя оперного театра Теодора Курентзиса, бывший худрук будет развивать оркестр и хор "MusicAeterna" и останется руководителем Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми. Прощаясь с труппой, он высказал претензии к краевой администрации.