24 Июля 2020
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Экономика Воронежская область
агровыставка, сельское хозяйство, трактор, апк (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Александр Гусев на XIII выставке "День Воронежского поля": Прекрасный праздник для людей, которые вкладывают не только труд, но и душу в производство

XIII выставка «День Воронежского поля» открылась в регионе, передает корреспондент Накануне.RU. В этом году выставку-демонстрацию техники и технологий в сфере сельского хозяйства «День Воронежского поля» принимал Острогожский муниципальный район. Экспозиция заняла территорию больше 40 га. Здесь разместились сельские подворья, клетки с животными и птицами, дегустационные столы, экспозиционные палатки и стенды около 200 компаний-участниц и, конечно, образцы разнообразной сельскохозяйственной техники и оборудования – порядка 2000 единиц. Кроме того, на поле было заложено 126 опытных демонстрационных делянок сельхозкультур общей площадью 8 га.

александр гусев, черешня, апк(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор Александр Гусев посетил накануне выставку и подворья сельских поселений Острогожского района, где его угощали традиционным хлебом-солью, яблоками и медом, демонстрировали произведения мастеров народных промыслов.  "День Воронежского поля проводится в тринадцатый раз, надеюсь, это число сегодня будет для всех счастливым. Площадка выставки уже стала знаковой, здесь можно посмотреть на последние достижения в технике и обработке земли, пообщаться, поделиться опытом, перенять новые знания. Это прекрасный праздник для людей, которые вкладывают не только труд, но и душу в производство", - отметил Александр Гусев.

Губернатор поблагодарил всех работников агропромышленного комплекса региона за «очень нелегкий, но благодарный и почетный труд» и поздравил с присвоением звания почетного работника агропромышленного комплекса Российской Федерации начальника участка №1 «Центрально-Черноземной агропромышленной компании» Александра Поддубного и директора филиала «Центрально-Черноземной агропромышленной компании» Владимира Гуськова.

Говоря о дальнейшем развитии сельского хозяйства в Воронежской области, Александр Гусев уделил особое внимание двум вопросам: улучшению качества жизни в сельских территориях, в частности, повышению зарплаты сотрудников сельхозпредприятий и развитию органического земледелия. Воронежская область выбрана пилотным регионом для отработки ряда технологий, связанных с развитие органического сельского хозяйства в России. Об этом сообщил на торжественном открытии «Дня Воронежского поля» исполнительный директор национального органического союза России Олег Мироненко.

Губернатор добавил, что пока о своем желании участвовать в программе развития органического земледелия на территории Воронежской области заявили меньше десятка компаний.

Что касается улучшения жизни на селе и повышения заработной платы, то, по словам губернатора, качественные изменения должны произойти уже в текущем году. По словам главы региона, только в 2019 году в рамках реализации национальных проектов будет освоено более 16 млрд рублей, и порядка 45-50% из них будет потрачено на объекты в сельских территориях.

александр гусев, завод, апк(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

После посещения «Дня Воронежского поля» Александр Гусев побывал в одном из фруктохранилищ ЗАО «Острогожсксадпитомник». Основным видом деятельности предприятия является садоводство, в год здесь производят порядка 30 тысяч тонн яблок, а также 400 тонн земляники, по 200 тонн вишни и алычи и 10 тонн малины. «Острогожсксадпитомник» располагает шестью современными фруктохранилищами общей вместимостью 19 тысяч тонн единовременного хранения. Самое новое из плодохранилищ построено в 2018 году. Продукция в нем может храниться круглый год благодаря газовой среде с регулированием температуры. Остальные хранилища, более старой постройки, предполагают срок хранения до 6 месяцев. 

агровыставка, сельское хозяйство, трактор, апк(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

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Александр Гусев на XIII выставке "День Воронежского поля": Прекрасный праздник для людей, которые вкладывают не только труд, но и душу в производство

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Теги: агровыставка, сельское хозяйство, трактор, апк, александр гусев, день воронежского поля



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