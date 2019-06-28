Инвалид потребовал от президента Америки "заставить чиновников из Тюмени соблюдать законы о правах человека"

Тюменец Андрей Романов попросил президента США Дональда Трампа о "помощи в защите прав инвалидов", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Романов записал видеообращение, в котором поздравляет главу Америки с наступающим Днём независимости, который страна отметит 4 июля. Автор обращения называет себя "инвалидом-инсультником" и просит Трампа "защитить права и свободы инвалидов, изложенные в декларации и конвенции ООН о правах человека и правах инвалидов".

Обращение к местным надзорным органам Романов считает безрезультатным и просит президента США "принять все необходимые меры по принуждению чиновников Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов".