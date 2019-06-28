24 Июля 2020
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Общество Тюменская область
Обращение инвалида из Тюмени к Дональду Трампу (2019) | Фото: youtube.com/channel/UCDMCzl6dax-QlCm8OyvEeVg

Инвалид потребовал от президента Америки "заставить чиновников из Тюмени соблюдать законы о правах человека"

Тюменец Андрей Романов попросил президента США Дональда Трампа о "помощи в защите прав инвалидов", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Романов записал видеообращение, в котором поздравляет главу Америки с наступающим Днём независимости, который страна отметит 4 июля. Автор обращения называет себя "инвалидом-инсультником" и просит Трампа "защитить права и свободы инвалидов, изложенные в декларации и конвенции ООН о правах человека и правах инвалидов".

Обращение к местным надзорным органам Романов считает безрезультатным и просит президента США "принять все необходимые меры по принуждению чиновников Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов".

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Инвалид потребовал от президента Америки "заставить чиновников из Тюмени соблюдать законы о правах человека"

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Теги: Андрей Романов, Дональд Трамп, инвалиды, видеообращение



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