Авиакомпания "Ангара" попросит наградить за мужество и героизм экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании "Ангара" собирается ходатайствовать в Минтрансе РФ о награждении членов экипажа самолета Ан-24, совершившего накануне жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. Перевозчик хочет, чтобы награды за профессионализм, мужество и героизм, проявленные во время спасения пассажиров, были награждены второй пилот Сергей Сазонов и бортпроводница Елена Лапуцкая.

В результате ЧП погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Владимир Коломин (стаж работы – 34 года, общий налет часов – 15 702) и бортмеханик Олег Барданов (стаж работы – 35 лет, общий налет часов - 13 728). Сазонов (стаж работы – 20 лет, общий налет часов – 6 315) и Лапуцкая (стаж работы – 16 лет), несмотря на полученные травмы, помогали выбираться из горящего самолета пассажирам и только после эвакуации всех людей сами покинули борт. В результате все 43 пассажира живы, несколько человек получили травмы и были госпитализированы.

Также в авиакомпании сообщили, что все члены экипажа, пассажиры и их багаж были застрахованы в компании "Согаз". "Страховая выплата семьям погибших членов экипажа составит 2 млн руб., за утерянный в результате происшествия багаж заплатят 23 тыс. руб. Пассажиры, здоровью которых нанесён вред, получат выплаты в зависимости от степени тяжести вреда", - говорится в сообщении перевозчика.

Кроме того, по миллиону рублей семьям каждого из погибших выплатят Фонд социального страхования и собственно авиакомпания.

Сегодня к расследованию ЧП приступит Межгосударственный авиационный комитет.