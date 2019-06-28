В Иркутской области из-за паводка унесло целую усадьбу, перекрыта федеральная трасса

В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" из-за паводка. Об этом сообщает дорожное управление "Прибайкалье".

Отмечается, что уровень воды реки превысил критическую отметку на 1,8 метра. Ночью рабочие не прекращали отсыпку основания мостов, чтобы предотвратить их разрушение.

Подтопление территорий в Иркутской области началось из-за сильных ливней. В 20 населенных пунктах 3-х муниципальных районов - Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского – подтоплено более 2,3 тысяч жилых домов и более 2,5 тысяч приусадебных участков.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, повреждено 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе. Кроме того, подтоплено 16 участков дорог местного значения. Эвакуированы более 800 человек, в том числе 181 ребенок.

В самом Нижнеудинске подтоплено больше тысячи домов, одну частную усадьбу полностью унесло течением. В зоне подтопления - три детсада, две школы, районные больницы. Также топит территорию местного аэропорта.

27 июня в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

При этом прогноз синоптиков неутешителен: 28-30 июня сильные дожди продолжат идти, в результате ожидается резкое повышение уровня воды в реках.