"Валенсия" близка к приобретению Черышева за 5 млн евро

"Валенсии" удалось снизить цену за трансфер российского атакующего полузащитника Дениса Черышева, об этом сообщает издание "Marca".

По информации источника, "Валенсия" и "Вильярреал" уже практически договорились о переходе футболиста.

Как сообщалось ранее, "Валенсия" намеревалась договориться на меньшую сумму, чем 7 млн евро (отступные за футболиста), основные аргументы - травма игрока и то, что "Вильярреал" в нем якобы не нуждается. В итоге ориентировочная стоимость трансфера будет в районе 5 млн евро.

Нынешний сезон Черышев провел в аренде. В составе "летучих мышей" он сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, в апреле этого года Денис получил травму и выбыл до конца сезона. Без него "Валенсия" стала обладателем Кубка Испании, победив в финале "Барселону". По итогам чемпионата клуб занял 4-е место и в будущем сезоне выступит в Лиге чемпионов.