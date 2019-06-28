24 Июля 2020
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Спорт В России За рубежом
Денис Черышев, ФК Валенсия (2019) | Фото: valenciacf.com

"Валенсия" близка к приобретению Черышева за 5 млн евро

"Валенсии" удалось снизить цену за трансфер российского атакующего полузащитника Дениса Черышева, об этом сообщает издание "Marca".

По информации источника, "Валенсия" и "Вильярреал" уже практически договорились о переходе футболиста.

Как сообщалось ранее, "Валенсия" намеревалась договориться на меньшую сумму, чем 7 млн евро (отступные за футболиста), основные аргументы - травма игрока и то, что "Вильярреал" в нем якобы не нуждается. В итоге ориентировочная стоимость трансфера будет в районе 5 млн евро.

Нынешний сезон Черышев провел в аренде. В составе "летучих мышей" он сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, в апреле этого года Денис получил травму и выбыл до конца сезона. Без него "Валенсия" стала обладателем Кубка Испании, победив в финале "Барселону". По итогам чемпионата клуб занял 4-е место и в будущем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

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"Валенсия" близка к приобретению Черышева за 5 млн евро

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Теги: Валенсия, Вильярреал, Денис Черышев, трансфер



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