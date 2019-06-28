24 Июля 2020
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Спорт В России
Алишер Усманов (2016) | Фото: elitetrader.ru

Олигарх Усманов дал денег тульскому "Арсеналу" перед стартом клуба в Лиге Европы

Российский олигарх Алишер Усманов поддержал тульский футбольный клуб "Арсенал".
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Как пишет Telegram-канал Baza, бизнесмен пожертвовал команде 600 млн рублей. По данным канала, руководство клуба начало поиск спонсоров перед выступлением в квалификации Лиги Европы. Одним из них и стал Усманов.

Как напоминает Infox.ru, в чемпионате России сезона 2018/19 "Арсенал" занял шестое место, получив право сыграть в Лиге Европы. В квалификации турнира тульский клуб начнет участие со второго отборочного раунда.

Ранее сообщалось, что Алишер Усманов продал свою долю в другом "Арсенале" - лондонском. Ее заполучил спортивный магнат и владелец контрольного пакета акций английского клуба Стэн Кронке.

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Олигарх Усманов дал денег тульскому "Арсеналу" перед стартом клуба в Лиге Европы

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Теги: Усманов, Арсенал, клуб, спонсор



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