"Яндекс" подтвердил, что отбил атаку и попытку взлома своих систем

"Яндекс" подтвердил, что в конце 2018 года на сервисы компании была совершена атака. "Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале. Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса", - цитирует РИА Новости представителя интернет-компании.

"Самое важное для нас – обеспечение устойчивой работы всех сервисов и надежной защиты данных наших пользователей. Безопасность чрезвычайно важна для нас, и мы используем для этого все необходимые инструменты, в том числе сотрудничаем с профильными компаниями", - добавили в пресс-службе.

Ранее об атаке хакеров западных спецслужб на "Яндекс" сообщило агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Собеседники агентства рассказали, что в интернет-поисковик была внедрена вредоносная программа Regin. По их словам, эту программу использует сообщество "Пять глаз" (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада).

Источники сообщили, что хакеров интересовала техническая информация, объясняющая, как "Яндекс" устанавливает подлинность аккаунтов пользователей. Такая информация могла помочь спецслужбам выдавать себя за пользователей системы и получать доступ к их сообщениям. Хакеры сохраняли доступ к системам "Яндекса" несколько недель, прежде чем были замечены.