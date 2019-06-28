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Общество Свердловская область
косинцев александр петрович депутат екатеринбургской городской думы (2017) | Фото: Накануне.ru

Общественная палата Екатеринбурга: перезагрузка?

Председателем Общественной палаты (ОП) Екатеринбурга избран Александр Косинцев - заместитель генерального директора завода имени Калинина, в послужном списке которого работа в органах госбезопасности, городской думе, региональном парламенте, исполкоме Свердловского отделения "Единой России".

Как рассказал Накануне.RU новый глава органа общественного контроля и взаимодействия с местной властью, предложение войти в ОП поступило в его адрес от депутатов думы Екатеринбурга.

"Предложили использовать мой опыт и ещё послужить городу", - сказал Косинцев, пояснив, что основная задача ОП - обеспечить взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, при прежнем председателе Владимире Разбойникове, ушедшем в отставку в апреле этого года, за ОП закрепилась репутация, по словам одного из депутатов гордумы, "декоративного органа при администрации города". Думцы старались переломить эту ситуацию, пытаясь объяснить Разбойникову, что роль ОП не в предоставлении сухих ежегодных отчётов, а в непосредственной работе с горожанами. Однако руководитель их не услышал, завив, что не обязан считаться с депутатами.

"Я не вправе критиковать прежние составы палаты, потому что там были достойные люди, - тактично заметил Косинцев. – У каждого было желание что-то сделать для города. Но проблема, действительно, была: администрация города, по сути, подмяла под себя этот орган, диктуя определённые вопросы к рассмотрению. Соответственно, решения принимались исключительно "к сведению". Я называю это способом удовлетворить любопытство присутствующих в зале, при этом абсолютно не информируя гражданское общество".

По словам нового председателя, ОП Екатеринбурга должна стать самостоятельным органом, не зависимым от мэрии, но взаимодействующим как с ней, так и с городской думой.

"Надо выстроить коммуникации между обществом и властью, ни в коем случае не подчиняясь ей", - подчеркнул Косинцев.

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Общественная палата Екатеринбурга: перезагрузка?

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Теги: Общественная палата Екатеринбурга, председатель, Александр Косинцев



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