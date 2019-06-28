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Происшествия Тюменская область
Юлия Шакурская (2015) | Фото: guberniyatmn.ru

Экс-главу тюменской культуры тайно осудили: отделалась штрафом

Экс-директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская, ранее также возглавлявшая областной департамент культуры, Центральный районным судом Тюмени признана виновной в совершении преступления по статье 285 ч.1 УК РФ – "злоупотребление должностными полномочиями", передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Примечательно, что суд над бывшей чиновницей состоялся накануне, однако в зал заседаний не пустили журналистов, несмотря на то, что процесс был открытым. По крайней мере, о закрытом характере рассмотрения дела никто официально не заявлял. Ещё одна странность заключается в том, что приговор зачитали не в 10 утра, а лишь в 15.00.

Кроме этого, в картотеке на сайте суда нет никакой конкретной информации. До сих пор остаётся неясным, за какое именно деяние была осуждена Шакурская, однако речь может идти о финансовых нарушениях на одном из объектов культуры области. Официальные лица пока не дают комментариев и не раскрывают "фабулу" дела. Известно достоверно, что экс-чиновница получила самое мягкое наказание из возможных по данной статье – 70 тыс. руб. в виде штрафа.

Напомним, Шакурская попала в громкий скандал в сентябре 2015 г. В то время она возглавляла департамент культуры региона. Под покровом ночи руководители музея имени Словцова вынесли три картины с выставки художника Юрия Рыбьякова якобы в подарок переизбранному на пост губернатора Ямала Дмитрию Кобылкину. Тогдашний глава Тюменской области Владимир Якушев назвал ситуацию беспрецедентной и принял ряд мер для исчерпания конфликта: уволил директора музейного комплекса Наталью Хвостанцеву и директора депкульта Шакурскую. Кроме того, глава региона принес извинения живописцу лично.

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Экс-главу тюменской культуры тайно осудили: отделалась штрафом

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Теги: Юлия Шакурская, тюменское концертно-театральное объединение, штраф, приговор



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Развитие сюжета:

Ранее 18.07.2019 16:23 Мск Бывшая главная по культуре в Тюменской области устроилась на новое место

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