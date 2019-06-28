"Ямал СПГ" впервые поделится прибылью с акционерами

"Ямал СПГ" начинает распределение денежных средств своим акционерам. Общество сообщило об успешном завершении операционных и логистических тестов, предусмотренных условиями привлечения заемного финансирования.

27 июня 2019 г. "Ямал СПГ" произвел первое распределение денег акционерам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе общества.

Основным акционером, напомним, является компания НОВАТЭК, ей принадлежит 50,1% проекта. По 20% у Total и CNPC, еще 9,9% владеет Фонд Шелкового пути.

Завод работает на базе Южно-Тамбейского месторождения, его мощность - 17,4 млн тонн в год.