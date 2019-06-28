При пожаре в жилом доме на Грибоедова в Екатеринбурге пострадали два человека

В Екатеринбурге накануне вечером произошел пожар на улице Грибоедова. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, горела квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома, площадь пожара составила 15 кв.м. Из подъезда были эвакуированы 14 человек, в том числе пятеро детей. Двух взрослых и двух детей вывели с помощью масок "Самоспасатель".

Фото с места ЧП

В результате пожара пострадали два человека - мужчина и женщина, они госпитализированы. Пожарные справились с огнем в течение 20 минут.

Причина возгорания сейчас устанавливается.