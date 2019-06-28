Более 350 российских туристов не могут вылететь из Антальи

Рейс авиакомпании iFly из Антальи в Москву задержали по меньшей мере на девять часов.

В турецком аэропорту находятся около 360 российских туристов, среди них - 72 ребенка. Пассажиры находятся в транзитной зоне. Рейс, назначенный на вечер 27 июня, был перенесен на утро 28 июня.

Причины задержки вылета не сообщаются, передает Regnum. Пассажиры рассказали, что представитель авиакомпании на звонки не отвечает.

В конце мая рейс этой же авиакомпании – iFly - с китайского острова Хайнань в московский аэропорт "Внуково" был задержан почти на два дня.

Генконсульство РФ в Гуанчжоу сообщило, что произошла техническая неполадка в системе кондиционирования воздуха на борту самолета.

311 туристов размещены в гостиницах, им предоставлялось трехразовое питание.