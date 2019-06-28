24 Июля 2020
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Политика За рубежом
Тереза Мэй, (2016) | Фото: AP

Мэй на саммите G20 потребует у Путина выдать виновных по делу Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщило Bloomberg.

При этом, по ее словам, Великобритания готова улучшать отношения с Россией. Мэй подчеркнула, что для этого Москве необходимо "изменить поведение", передает Regnum.

Британские СМИ сообщали, что Британия по-прежнему возлагает ответственность за случившееся в Солсбери на Россию, однако готова частично восстановить отношения при определенных условиях.

Отметим, ранее в Совфеде РФ отмечали, что Мэй была одним из наиболее антироссийских премьеров Британии.

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Мэй на саммите G20 потребует у Путина выдать виновных по делу Скрипалей

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Теги: тереза мэй, владимир путин, скрипали



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Ранее 01.07.2019 00:05 Мск В Кремле сообщили о "жестком" разговоре Путина и Мэй

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