Текслер поменял местами министра и советника

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел еще одну значимую кадровую перестановку. Министром экономического развития региона назначен Иван Куцевляк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

39-летний Куцевляк - выходец из Минэнерго России, так же как и Алексей Текслер и его первый заместитель Виктор Мамин. До работы в федеральном ведомстве Куцевляк занимал различные должности в аппарате губернатора Саратовской области, позже там же перешел на работу в министерство экономического развития и торговли. В мае нынешнего года получил приглашение Текслера и стал работать его советником в правительстве Челябинской области.

Как сообщается, Сергей Смольников, профессиональный экономист, занявший пост министра экономического развития в сентябре 2015 года, станет работать советником врио губернатора, то есть займет ту позицию, которую до того занимал Куцевляк.

Ранее мы сообщали, что южноуральцы положительнее всего оценивают кадровую политику врио губернатора Алексея Текслера за истекшие 100 дней с момента его назначения на пост.