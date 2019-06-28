Глава ЦИК не исключает радикального решения по муниципальным выборам в Питере

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что дала поручение специалистам по правовым вопросам проработать возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Об этом Памфилова заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает корреспондент Накануне.RU.

Памфилова, впрочем, уточнила, что готова рассмотреть вопрос об отмене 8 сентября муниципальных выборов в Санкт-Петербурге лишь в случае, цитируем, "если это безобразие не удастся остановить". Очевидно, что под "безобразием" глава ЦИК имела ворох жалоб от оппозиционных кандидатов в депутаты, которых всеми силами пытаются не допустить с документами на регистрацию в территориальные избирательные комиссии округов Северной столицы. На сегодняшний день существует свыше 100 жалоб и обращений в ЦИК и правоохранительные органы на действия должностных лиц избиркомов, с 24 июня в Санкт-Петербурге работает спецпредставитель Памфиловой. В настоящий момент, насколько известно, часть жалоб уже подтверждена, члены городского избиркома вынуждены были обратиться в прокуратуру и Следственный комитет.

Интересно, что несмотря на очевидную скандальность происходящего, ни врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, ни его "политический заместитель" - руководитель администрации Смольного Любовь Совершаева – на сегодняшний день вообще никак не прокомментировали ни один факт вскрытых нарушений.

Срок подачи документов кандидатами на выборах в муниципальные советы депутатов истекает вечером 1 июля.