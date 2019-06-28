24 Июля 2020
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аэропорт Шереметьево (2019) | Фото: Накануне.RU

Самолет Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан, вынужденно сел в Шереметьево

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан, по технической причине совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА Новости.

"Самолет, выполнявший 27 июня рейс КС 942 авиакомпании "Эйр Астана" по направлению "Лондон - Нур-Султан", в связи с отказом одного из двух генераторов при неработающей ВСУ (вспомогательной силовой установке) выполнил вынужденную посадку в аэропорту г. Москвы в 00:18 по московскому времени. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении компании.

По данным авиаперевозчика, в настоящее время ведётся поиск и устранение неисправности. Все 93 пассажира будут вывезены на дополнительном рейсе "Москва - Нур-Султан" в 9:50 по московскому времени в пятницу.

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Самолет Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан, вынужденно сел в Шереметьево

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Теги: Air Astana, шереметьево, нур-султан



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